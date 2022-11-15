Nart Spor'dan Spor ve Kültür Festivali: Nart Spor, sanat ve sporu bir araya getirdi

2008 yılında Ümraniye'de kurulan ve 2018 de Bakırköy'e taşınan kulübümüzün başkanlığını Tarık Tekin'in yaptığı Nart Spor Kulübü, spor ve sanatı bir araya getiren keyifli bir etkinliğe imza attı. Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Kompleksi'nde gerçekleşen Nart Spor Kulübü Kültür Sanat ve Spor Festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



BELEDİYE BAŞKANI DA FESTİVALE KATILDI

Tarık Tekin'in ev sahipliği yaptığı Nart Spor Kulübü Kültür Sanat ve Spor Festivali'ne Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun yanı sıra Ata Spor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül ve Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu da katıldı. Etkinliğin katılımcıları arasında Nur Demirag, Gülnur Gülerce, Doğan Özarslan, ve Metin Şahin gibi tanınmış isimler ve Rusya Konsolosluğu, Abhazya tam Yetkili temsilcisi ve bir çok parti temsilcileri de katılım sağladı.



KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEKLERİNDEN DESTEK

Kuzey Kafkas kültür dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği festival, konserlerle renklendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Nart Spor Kulübü Başkanı Tarık Tekin, kulübe destek verenlere teşekkürlerini sunarak, "Tüm hemşerilerimizi ve Kuzey Kafkasyalı vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Sadece futbol değil, diğer spor dallarında da gençleri yetiştirme hedefimiz var. Temel amacımız ise Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bireyler." dedi.

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