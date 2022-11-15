Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler...

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçlarına devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde rakibi İskoçya oldu. Türkiye'nin ev sahibi olduğu İskoçya maçı, canlı olarak takip edilebilecek. Maç 16 Kasım günü gerçekleşecek. İşte, Milli maç detayları...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de olacak. Mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.
TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli maç çarşamba akşamı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilcek.