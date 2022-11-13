Edib Çapanoğlu: Fitness benim için yaşam biçimi

Fitness eğitmeni olarak çalışmalarda bulunan ve 12 yıldır aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Edib Çapanoğlu, fitnessin yaşam biçimi olduğunu ve kendisini mental anlamda iyi hissettirdiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çapanoğlu, "Fitness, vücuda pek çok açıdan katkı sunmakta olan bir spor dalı. Kasları sıkılaştıran ve vücudu geliştiren fitness, aynı zamanda kişinin kendisini çok daha rahat hissetmesini de sağlıyor. Bu nedenle fitness oldukça özel bir spor dalı olarak ön plana çıkıyor. Önceden beri fitness seviyordum ve bu alanda bir şeyler yapmak istiyordum. Açıkçası fitness eğitmeni olarak arzumu yerine getirdim, diyebilirim." ifadelerinde bulundu.

Fitness ile kendisini hem mental hem de fiziki olarak geliştirdiğini belirten Çapanoğlu, spor yaptığında kendisini stresten arınmış hissettiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çapanoğlu, "Sporum her türlüsü güzel. Çünkü spor, vücudun aktif hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca ruhsal anlamda da insana sağlık katıyor. Bu nedenle fitness alanında çalışmalarıma aynı tempoda devam edeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim." sözleriyle fitnessa bakış açısı hakkında açıklamalarda bulundu.





"SPOR YAPTIĞIMDA MENTAL OLARAK KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"

İnsanın çok çeşitli stres unsurlarıyla baş başa kaldığını, bu durumun kişiyi çok zorladığını belirten Edib Çapanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sporun vücuda pek çok katkısı var. Bunlar arasında mental sağlığa etkisi de yer alıyor. Gündelik hayat, pek çok stres unsurunu insana bir arada sunuyor. İş hayatı, gündelik hayat; insanın stres altında kalmasına neden olduğundan birçok kişi stresten arınmak için bir şeyler yapma gereği hissediyor. Spor, bu noktada oldukça etkili bir aktivite. Ben de düzenli spor yaparken aslında stresimden arındığımı ve farklı bir ortama girdiğimi hissediyorum.

"SPORUN VÜCUDA PEK ÇOK AÇIDAN KATKISI VAR"

Sporun vücuda katkıları hakkında açıklamalarına devam eden Edib Çapanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Spor her şeyden önce insanın sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlıyor. Çok daha fit ve sıkı bir vücut görünümü elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra zihin sağlığı için de olumlu etkilerde bulunuyor. Dolayısıyla sporun her anlamda insana katkısı bulunduğunu söyleyebilirim."





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