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    • Spor
    • 12.11.2022 19:02
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    • 12.11.2022 19:02
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    GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Galatasaray maçı şifresiz kesintisiz CANLI YAYIN İZLE

    aşakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. İki takım için de oldukça kritik olan bu müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan Başakşehir - Galatasaray maçıyla sürecek. Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. ve 3. sırada yer alan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

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    BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    BAŞAKŞEHİR FK: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Aleksic, Deniz, Traore, Chouiar, Okaka

    GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

        GALATASARAY'DA TEK EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.

        OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu. Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapacak.

        KAZANAN TAKIM DÜNYA KUPASI ARASINA İKİNCİ GİRECEK

        Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken karşılaşmayı kazanan takım, FIFA Dünya Kupası arasına ikincilik olarak girecek. Haftaya 24'er puanla ikinci giren iki takımdan kazanan taraf, koltuğun tek başına sahibi olacak.

        AZ GOL YİYEN TAKIMLAR KARŞILAŞIYOR

        Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor. Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.
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        Haberler Spor GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir - Galatasaray maçı şifresiz kesintisiz CANLI YAYIN İZLE
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