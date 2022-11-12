GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Başakşehir - Galatasaray maçıyla sürecek. Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. ve 3. sırada yer alan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
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BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR FK: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Aleksic, Deniz, Traore, Chouiar, Okaka
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi