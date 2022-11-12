Fenerbahçe Giresunspor maçı şifresiz veren kanallar - 12 Kasım FB- GİRESUNSPOR MAÇI şifresiz, kesintisiz, CANLI YAYIN İZLE

SAHASINDA KAYBETMEDİ

Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.