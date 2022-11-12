Fenerbahçe Giresunspor maçı şifresiz veren kanallar - 12 Kasım FB- GİRESUNSPOR MAÇI şifresiz, kesintisiz, CANLI YAYIN İZLE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor. 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası arası öncesi hata yapmak istemiyor. 12 puanlı Bitexen Giresunspor ise alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia.
Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic.