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    • Spor
    • 12.11.2022 17:15
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    • 12.11.2022 17:15
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    Fenerbahçe Giresunspor maçı şifresiz veren kanallar - 12 Kasım FB- GİRESUNSPOR MAÇI şifresiz, kesintisiz, CANLI YAYIN İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14. hafta müsabakalarıyla sürüyor. Zirvede yer alan Fenerbahçe, sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. 2022 Dünya Kupası öncesi ligdeki son maçta 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen sarı-lacivertli takımın 29, konuk ekibin ise 12 puanı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Giresunspor maçı şifresiz veren kanallar

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor. 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası arası öncesi hata yapmak istemiyor. 12 puanlı Bitexen Giresunspor ise alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

    FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia.

    Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic.

        SAHASINDA KAYBETMEDİ

        Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.

        FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

        Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemiyor. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer almıyor.

        FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

        Türkiye - beIN SPORTS 1
        Irak - Aizdihar TV (Şifresiz)
        Amerika Birleşik Devletleri - beIN SPORTS
        Arnavutluk - Tring Sport
        Bosna Hersek - Sport Klub
        Çekya - Sport 1
        Fransa - beIN SPORTS
        Hırvatistan - Sport Klub
        Hollanda - Ziggo Sport
        İsrail - Sport 1
        Kanada - beIN SPORTS
        Karadağ - Sport Klub
        Kosova - K Sport
        Kuzey Makedonya - Sport Klub
        Portekiz - Sport TV
        Romanya - Prima Sport
        Rusya - Football TV
        Sırbistan - Sport Klub
        Slovenya - Sport Klub
        Slovakya - Sport 1
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        Fenerbahçe - Giresunspor | CANLI
        Haberler Spor Fenerbahçe Giresunspor maçı şifresiz veren kanallar - 12 Kasım FB- GİRESUNSPOR MAÇI şifresiz, kesintisiz, CANLI YAYIN İZLE
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