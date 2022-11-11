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    • Spor
    • 11.11.2022 15:12
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    • 11.11.2022 15:40
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    Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. tur kura SONUÇLARI LİSTESİ | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor rakipleri belli oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Saat 15.00'te başlayan kura çekimi A SPOR'da canlı olarak yayınlandı Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor rakipleri belli oldu mu? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur CANLI kura SONUÇLARI!

    Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. tur kura SONUÇLARI LİSTESİ

    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi ile belli oldu. 5. tur eşleşmeleri çekilen kura sonucunda ortaya çıktı. İşte liste liste takımların rakipleri...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşme kuraları 11 Kasım günü saat 15:00'da gerçekleşti. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan kura çekiminin sonucunda rakipler belli oldu.

    FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

    İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

    Sivasspor-Esenler Erokspor
    MKE Ankaragücü-Tuzlaspor
    Fatih Karagümrük-Uşakspor
    Giresunspor-Karacabey Belediyespor
    Fenerbahçe-İstanbulspor
    Kayserispor-Gençlerbirliği
    Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
    Trabzonspor-Samsunspor
    Alanyaspor-Eyüpspor
    Başakşehir-Göztepe
    Antalyaspor-Manisa FK
    Gaziantep FK-Boluspor
    Kasımpaşa-Ümraniyespor
    Beşiktaş-Şanlıurfaspor
    Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
    Konyaspor-Bodrumspor
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