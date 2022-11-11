Şenol Güneş isyan etti: Dayak yedim artist dediler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikte konuştu. Güneş, "Bir maçta dayak yiyorsunuz, artistlikle suçlanıyorsunuz. Son maçta top yüzüme geldi. Numara yaptığımı söylüyorlar. Ne numarası? Top yüzüme geldi. Allah'tan düşmedim, bir de düşsem yandım" ifadesini kullandı.
ÇÖL, SUYA KAVUŞTU"
Valerien Ismael'i hiçbir zaman suçlamadığını belirten Güneş, "Gitmek zorunda kaldı. Onun da katkıları oldu. Buraya gelirken aslında korkum vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim" açıklamasını yaptı.
"BIRAKIP GİTMEDİM"
Deneyimli çalıştırıcı, "Milli Takım'da göreve ilk başladığımda ilgi duyulmayan bir milli takım vardı. Bu durum giderek değişti ve 'Bizim Çocuklar' seviyesine kadar geldi. Başkan devam etmek istiyordu ama 1 gün sonra ayrılacağımızı bana söyledi" ifadelerini kullandı.