Şenol Güneş isyan etti: Dayak yedim artist dediler





ÇÖL, SUYA KAVUŞTU"

Valerien Ismael'i hiçbir zaman suçlamadığını belirten Güneş, "Gitmek zorunda kaldı. Onun da katkıları oldu. Buraya gelirken aslında korkum vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim" açıklamasını yaptı.