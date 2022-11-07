UEFA Avrupa Ligi ve Konferans LİGİ kura sonuçları için aramalar hız kazandı. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar!
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları 07 Kasım Perşembe günü saat 14:00'da çekilecek.
KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri EXXEN ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
PLAY-OFF MAÇLARIN TARİHLERİ
Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta oynacak. Bordo-mavili takım rövanşı ise 23 Şubat'ta oynayacak. Trabzonspor turu geçerse Mart ayında son 16 turunda mücadele edecek.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
*Dnipro (Ukrayna)
*Gent (Belçika)
*Cluj (Romanya)
*Basel (İsviçre)
*Fiorentina (İtalya)
*Anderlecht (Belçika)
*Lech Poznan (Polonya)
*Partizan (Sırbistan)