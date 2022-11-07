UEFA Avrupa Ligi ve Konferans LİGİ kura sonuçları için aramalar hız kazandı. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar!