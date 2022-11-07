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    • Spor
    • 07.11.2022 13:39
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    • 07.11.2022 13:39
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi KURA CANLI İZLE📺! Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

    UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kuraları için geri sayım sona erdi. Konferans Lig'inde 6. hafta grup maçları da geride kaldı ve play-off turlarına kalan takımlar için de kura çekim tarihi öne çıkıyor. Öte yandan Avrupa Ligi'nin 3.'leri de kuraya dahil oluyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi KURA CANLI İZLE📺!

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans LİGİ kura sonuçları için aramalar hız kazandı. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar!

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları 07 Kasım Perşembe günü saat 14:00'da çekilecek.

    KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

    Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi kura çekimleri EXXEN ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

    PLAY-OFF MAÇLARIN TARİHLERİ

    Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta oynacak. Bordo-mavili takım rövanşı ise 23 Şubat'ta oynayacak. Trabzonspor turu geçerse Mart ayında son 16 turunda mücadele edecek.

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    *Dnipro (Ukrayna)

    *Gent (Belçika)

    *Cluj (Romanya)

    *Basel (İsviçre)

    *Fiorentina (İtalya)

    *Anderlecht (Belçika)

    *Lech Poznan (Polonya)

    *Partizan (Sırbistan)

        AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.

        Sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.

        KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerini takip etmek isteyen futbolseverler EXXEN ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

        MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        Son 32 tur maçları 16 ila 23 Şubat 2023 aralığında oynanırken son 16 tur maçları ise 9 ila 16 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak.

        Çeyrek final maçları: 13-20 Nisan 2023

        Yarı final maçları: 11-18 Mayıs 2023

        Final maçı: 31 Mayıs 2023

        AVRUPA LİGİ SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

        Fenerbahçe hali hazırda son 32 turunu pas geçtiği için, son 32 turundaki eşleşmelerin galipleriyle karşı karşıya gelecek.

        *PSV

        *Rennes

        *Roma

        *Union Berlin

        *Manchester United

        *Midtjylland

        *Nantes

        *Monaco

        *Ajax

        *Barcelona

        *Juventus

        *Bayer Leverkusen

        *Salzburg

        *Sevilla

        *Shakhtar Donetsk

        *Sporting
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi - Avrupa Ligi KURA CANLI İZLE📺! Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
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