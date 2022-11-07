FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona iddialı başlayan rakibine karşı evinden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertli takım, gruptaki liderliğini de sağlama almak istiyor.
⚽ FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI ANLATIM ⚽
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.
VAR HAKEMİ ÖZGÜÇ TÜRKALP
Orta hakemliğini Hüseyin Göçek'in yapacağı müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu.
HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.