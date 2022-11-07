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    • Spor
    • 07.11.2022 19:47
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    • 07.11.2022 19:47
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    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı şifresiz, kesintisiz, FULL HD CANLI YAYIN

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Ligin son 4 maçında galibiyeti tatmayan ve grupta lider olan Fenerbahçe evinde 3 puanın sahibi olmak isterken karşılaşmaya 5 eksikle çıkacak. İşte Fenerbahçe- sivasspor maçı canlı yayını ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

    Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona iddialı başlayan rakibine karşı evinden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertli takım, gruptaki liderliğini de sağlama almak istiyor.

    ⚽ FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI ANLATIM ⚽

    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

    VAR HAKEMİ ÖZGÜÇ TÜRKALP

    Orta hakemliğini Hüseyin Göçek'in yapacağı müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu.

    HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN

    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        SİVASSPOR KAMP KADROSUNU AÇIKLADI

        Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

        Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

        Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.
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        Haberler Spor FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı şifresiz, kesintisiz, FULL HD CANLI YAYIN
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