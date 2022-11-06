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    • Spor
    • 06.11.2022 19:35
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    • 06.11.2022 19:35
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    TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE! TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Konyaspor maçıyla devam ediyor. Trabzonspor ile Konyaspor bu akşam saat 20:00'da kozlarını paylaşacak. Kritiki maçın hakemliğini Zorbay Küçük yapacak. Maça az bir süre kala futbolseverler TS - Konyaspor maçını canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE! TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! İşte açın 11'leri...

    TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE!

    Trabzonspor - Konyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. 6 Kasım 2022 Pazar saat 20:00'da oynanacak maç için heyecan dorukta! Trabzonspor ile Konyaspor, 13. hafta maçında bu akşam mücadele edecek. Peki TS - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı, şifresiz, bedava nereden izlenir? Son dakika maçın 11'leri belli oldu. İşte TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ!

    Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf

    TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    43. RANDEVU

    İki takım karşılaşma ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 42 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 21-10 üstünlüğü bulunuyor. 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 66 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 48 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor evinde oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

        TRABZONSPOR'UN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

        Trabzonspor, iç sahasında bileği bükülmüyor. Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. 30 maçtır evinde bileği bükülmeyen bordo-mavililer 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

        AVCI 15 YILDIR KONYASPOR'A YENİLMİYOR

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 20 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 20 lig maçında 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
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        Trabzonspor-Konyaspor | CANLI ANLATIM
        Haberler Spor TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE! TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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