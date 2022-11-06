TRABZONSPOR - KONYASPOR CANLI MAÇ İZLE! TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Trabzonspor - Konyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. 6 Kasım 2022 Pazar saat 20:00'da oynanacak maç için heyecan dorukta! Trabzonspor ile Konyaspor, 13. hafta maçında bu akşam mücadele edecek. Peki TS - Konyaspor maçı canlı nasıl izlenir? Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı, şifresiz, bedava nereden izlenir? Son dakika maçın 11'leri belli oldu. İşte TS - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ!
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
43. RANDEVU
İki takım karşılaşma ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 42 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 21-10 üstünlüğü bulunuyor. 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 66 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 48 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor evinde oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.