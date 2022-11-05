GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İşte GS BJK maçı canlı yayını ve tüm merak edilenler..
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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.
GHEZZAL FORMA GİYEMEYECEK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, oynanacak derbi maçta da forma giyemeyecek.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.