Trabzonspor- Ferencvaros | CANLI ANLATIM! Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut.
FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee