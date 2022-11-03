Trabzonspor- Ferencvaros canlı anlatım izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşıyor.
Sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi temsilcimizin 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı
FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 93. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı.