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    • Spor
    • 03.11.2022 17:59
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    • 03.11.2022 20:54
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    Trabzonspor- Ferencvaros canlı anlatım izle

    Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor H Grubu 6. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile evinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Trabzonspor- Ferencvaros | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşıyor.

    Sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok. Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi temsilcimizin 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

    FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 93. MAÇ
    Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 22 maçta berabere kaldı.



        Trabzonspor 35 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü. Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca maçın kadrosunda olmayacak.



        AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
        Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

        Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



        EN FARKLI GALİBİYET
        Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

        Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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        Trabzonspor- Ferencvaros | CANLI
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