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    • Spor
    • 03.11.2022 17:39
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    • 03.11.2022 17:39
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    Başakşehir - Hearts |CANLI ANLATIM Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. İki takımın ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Hearts |CANLI ANLATIM

    UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir, Hearts'ı konuk edecek.



    Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



    BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇINDA İLK 11'LER
    Başakşehir:     Muhammed, Hasan, Touba, Leo Duarte, Junior Caiçara, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Serdar, Traore, Okaka

    Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson



    BAŞAKŞEHİR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Başakşehir - Hearts maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 18:30'da TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.



        AVRUPA'DA 48. MAÇ
        Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.



        EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV
        Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.



        GOGA KIKACHEISHVILI DÜDÜK ÇALACAK
        Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

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        Haberler Spor Başakşehir - Hearts |CANLI ANLATIM Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz
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