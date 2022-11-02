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    Beşiktaş'ın silahı Şenol Güneş! Tecrübeli hocanın derbi performansı dikkat çekiyor

    Şenol Güneş ayrıca Okan Buruk’a karşı çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Buruk ise Beşiktaş önünde 12 maçın 1’inde galip gelebildi.

    Kartal’ın silahı Güneş

    Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi heyecan büyüyor. Şenol Güneş ve Okan Buruk bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerde Şenol Güneş'in meslektaşına olan üstünlüğü göze çarpıyor.



    27 DERBİ MAÇA ÇIKTI
    Tecrübeli hoca, Buruk'a karşı çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Bu maçlarda Güneş'in takımları 20 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Şenol Güneş ayrıca teknik direktörlük kariyerinde 27 derbi maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Tecrübeli hoca Beşiktaş'ın başında 9 kez Galatasaray derbisine çıkarken bu maçlardan 5 galibiyet,1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.



    1 GALİBİYET ALABİLDİ
    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı kazanamazken, yönettiği takımlarla Beşiktaş'a karşı çıktığı 12 karşılaşmada da sadece 1 galibiyet alabildi. Tecrübeli hoca bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un takımları 12 maçta Beşiktaş'a sadece 9 gol atabilirken, kendi kalesinde tam ise 18 gol gördü.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın silahı Şenol Güneş! Tecrübeli hocanın derbi performansı dikkat çekiyor
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