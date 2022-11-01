Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, KAÇ TL? GS-BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?