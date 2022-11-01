Galatasaray Beşiktaş derbi maç biletleri satışa çıktı mı, KAÇ TL? GS-BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri, derbi mücadelesini Ali Sami Yen Spor Kompleksinde izlemek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, merak edilenler!
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 5 Kasım Cumatesi günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 3 Kasım Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.