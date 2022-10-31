Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka CANLI MAÇ İZLE! FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Fenerbahçe Beko, bugün Pınar Karşıyaka'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko Pınar Karşıyaka maçı için geri sayım devam ederken sporseverler maça dair bilgileri araştırıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka CANLI nasıl izlenir? FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte yanıtları...
FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı 31 Ekim 20222 tarihinde oynanacak. Bugünkü maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO PINAR KARŞIYAKA MAÇI BİLET FİYATLARI!
Saha içi A-D-G sıraları: ₺2000 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları: ₺1600 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)
Saha içi C-F-J sıraları: ₺1325 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)
Localar: ₺550