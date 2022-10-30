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    • Spor
    • 30.10.2022 13:40
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    • 30.10.2022 13:54
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    Beşiktaş - Ümraniyespor maçı muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor'u evinde ağırlayacak. Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, kazanarak seri başlatmak istiyor. Beşiktaş'ta Ghezzal maçta süre alamayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Ümraniyespor maçı muhtemel 11'leri...

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçı muhtemel 11’leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş'ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş'i ikinci kez takımın başına getirdi. Önceki gün yapılan imza töreni sonrasında takımın başında ilk antrenmana çıkan tecrübeli teknik adam, Ümraniyespor maçıyla birlikte taraftarın huzuruna çıkacak.

    TAKIMA ÖZGÜVEN, TARAFTARA KEYİF
    Siyah-beyazlı camiada Şenol Güneş'in takımın başına gelmesi negatif havayı tamamen pozitife çevirmiş durumda. Sert eleştiriler sonrası gönderilen Valerien İsmael'in oynattığı futbolun ardından, Şenol Güneş'in Ümraniye maçıyla birlikte hem takımına özgüven, hem de taraftara coşku ve keyif vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, bugün taraftarının önünde Ümraniyespor'u mağlup ederek, önümüzdeki hafta oynanacak G.Saray derbisine moralli çıkmak istiyor. Geride kalan 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı.

    GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOK
    Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Cezayirli yıldızı Ghezzal'ın, önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 2 haftadır sakat olan savunma oyuncuları Saiss ve Emrecan ise dün itibariyle takım çalışmasına dahil oldular.

        FERNANDES VE ROSİER SINIRDA
        Beşiktaş'ta, bugün oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier bugün de sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak G.Saray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Teknik heyet iki oyuncuyu da bu konuda uyardı.

        MERT GÜNOK SÜRPRİZ SAYILMAZ
        Takımlarına genellikle 4-2-3-1 sistemini uygulayan ve hücumda orta sahadaki iki ön liberoyu 10 numara ile 3'lü olarak oynatmayı seven Şenol Güneş'in Josef - Gedson ve Salih üçlüsünü oynatması bekleniyor. Hücumda ise Cenk Tosun'un eskiden olduğu gibi sol önde oynaması yine Güneş'ten beklenen değişiklikler. Defansta değişiklik yapması beklenmeyen Şenol Güneş'in kaleci tercihini de Mert Günok'dan yana kullanması sürpriz sayılmayacak.

        'TOSUN PAŞA'NIN KEYFİ YERİNDE
        Beşiktaş'ta bu sezon Everton'dan dönen ve siyah-beyazlılardaki üçüncü dönemini yaşayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve getirilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu. Golcü futbolcu Cenk Tosun, antrenmandan Şenol Güneş ile olan bir fotoğraf karesini paylaşarak karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2016-17 sezonunda 24 gol 5 asistle patlama yapan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in forma adaletine güveniyor.

        Zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

        Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, N'Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst

        Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Geraldo, Serkan, Oğuz, Onur, Umut, Avounou

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