Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş'ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş'i ikinci kez takımın başına getirdi. Önceki gün yapılan imza töreni sonrasında takımın başında ilk antrenmana çıkan tecrübeli teknik adam, Ümraniyespor maçıyla birlikte taraftarın huzuruna çıkacak.
TAKIMA ÖZGÜVEN, TARAFTARA KEYİF
Siyah-beyazlı camiada Şenol Güneş'in takımın başına gelmesi negatif havayı tamamen pozitife çevirmiş durumda. Sert eleştiriler sonrası gönderilen Valerien İsmael'in oynattığı futbolun ardından, Şenol Güneş'in Ümraniye maçıyla birlikte hem takımına özgüven, hem de taraftara coşku ve keyif vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, bugün taraftarının önünde Ümraniyespor'u mağlup ederek, önümüzdeki hafta oynanacak G.Saray derbisine moralli çıkmak istiyor. Geride kalan 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı.
GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Cezayirli yıldızı Ghezzal'ın, önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 2 haftadır sakat olan savunma oyuncuları Saiss ve Emrecan ise dün itibariyle takım çalışmasına dahil oldular.