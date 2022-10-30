MERT GÜNOK SÜRPRİZ SAYILMAZ

Takımlarına genellikle 4-2-3-1 sistemini uygulayan ve hücumda orta sahadaki iki ön liberoyu 10 numara ile 3'lü olarak oynatmayı seven Şenol Güneş'in Josef - Gedson ve Salih üçlüsünü oynatması bekleniyor. Hücumda ise Cenk Tosun'un eskiden olduğu gibi sol önde oynaması yine Güneş'ten beklenen değişiklikler. Defansta değişiklik yapması beklenmeyen Şenol Güneş'in kaleci tercihini de Mert Günok'dan yana kullanması sürpriz sayılmayacak.