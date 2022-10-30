CANLI | Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze Luis



ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Hatayspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.