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    • Spor
    • 30.10.2022 14:33
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    • 30.10.2022 14:34
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    CANLI | Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, maç öncesi 8 puanla 17. sırada yer alıyordu. Hatayspor ise 10 puanla 15. sırada. Ankaragücü - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ankaragücü - Hatayspor

    Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

    Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze Luis

    ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Ankaragücü - Hatayspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı anlatım izle
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