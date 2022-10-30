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    • Spor
    • 30.10.2022 16:31
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    • 30.10.2022 16:32
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    Beşiktaş Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! BJK Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız

    Beşiktaş-Ümraniyespor maçı için geri sayım devam ediyor. Şenol Güneş'le ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Valerien Ismael’le yolları ayıran siyah beyazlı ekip kendini Şenol Güneş'e emanet etti. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ümraniyespor maçını bekleyen taraflarlar hem Beşiktaş'ın hem de Ümraniyespor'un 11'lerini merak ediyor. Peki Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtları ve BJK- Ümraniyespor CANLI MAÇ izleme seçenekleri! BJK Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız...

    BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Ümraniyespor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taraftarlar maça dair bir çok soruya yanıt arıyor. Bu noktada 'Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK- Ümraniyespor CANLI MAÇ nasıl izlenir? soruları sıkça araştırılıyor. İşte BJK Ümraniyespor maçının 11'leri, maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız...

    BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

    Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorst, Cenk Tosun

    Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

    BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş-Ümraniyespor maçı bugün (30 Ekim 2022) saat 17:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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    ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK

    Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

        2 İSİM CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

        GHEZZAL YOK SAISS BELİRSİZ

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emreca Uzunhan'ın da maçta forma giymesi beklenmiyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş Ümraniyespor CANLI MAÇ İZLE! BJK Ümraniyespor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz reklamsız
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