Sivasspor - Cluj | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Cluj'u konuk ediyor. Rakibini mağlup ederek gruplardan çıkmak isteyen Sivasspor için bu mücadele büyük önem taşıyor. Sivasspor - Cluj maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.
5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.
22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare
Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga
SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor- Cluj maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı Norveçli hakem R. Saggi yönetiyor. Kritik mücadele TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.