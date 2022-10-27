Sivasspor - Cluj | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Cluj'u konuk ediyor. Rakibini mağlup ederek gruplardan çıkmak isteyen Sivasspor için bu mücadele büyük önem taşıyor. Sivasspor - Cluj maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.