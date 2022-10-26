Fenerbahçe-Rennes maçı hakkında aramalar hız kazandı. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
FENERBAHÇE YENERSE DİREK SON 16 TURUNDA
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.
UEFA tarafından yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.
Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direk son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.
FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Yarın) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.