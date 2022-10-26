Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE YENERSE DİREK SON 16 TURUNDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.



UEFA tarafından yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.



Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direk son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.