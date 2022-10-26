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    • Spor
    • 26.10.2022 15:45
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    • 26.10.2022 15:45
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    Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Fenerbahçe Rennes maçı için geri sayım sona eriyor. UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fransız ekip Rennes ile karşı karşıya gelecek.Taraftarlar maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe-Rennes maçı hakkında aramalar hız kazandı. Gruplarda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-2'lik beraberlikle sonuçlandıran Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yenerek gruplardan lider olarak ayrılmayı garantilemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    FENERBAHÇE YENERSE DİREK SON 16 TURUNDA

    Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Rennes'i yenerse grup liderlediğini garantileyecek.

    UEFA tarafından yeni sisteme göre, grubunu lider olarak bitiren takımlar, play-off maçlarını oynamadan direk son 16 turuna kalacak.

    Böylelikle Fenerbahçe, Rennes'i yendiği takdirde direk son 16 turuna kalacak ve büyük bir avantajın sahibi olacak.

    FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Rennes ile Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 27 Ekim 2022 Perşembe günü (Yarın) oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

    Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

        GRUP LİDERLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 10 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, kendi sahasında Rennes'i yendiği takdirde, Dinamo Kiev maçının sonucuna bağlı olmaksızın gruplardan lider çıkmayı garantileyecek.

        Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

        Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

        FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK

        Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Ligde oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak.

        AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.
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        Haberler Spor Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB - Rennes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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