Hatayspor- Beşiktaş canlı | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?