Hatayspor- Beşiktaş canlı | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MUHTEMEL 11'LER
ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kaan, Burak, Vranjes, Kamil Ahmet, Mehdi, Onur, Aabid, El Kaabi, Lobhanidze, Bertuğ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Montero, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Dele Alli, Salih, N'Koudou, Muleka, Cenk(Weghorst)
RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
CEZA SINIRINDA İKİ İSİM
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.