İtalyan basınından bomba iddia: Galatasaray Muslera’nın alternatifi buldu! Empoli forması giyen Guglielmo Vicario

Football Italia haberinde, "Guglielmo Vicario, Empoli'de herkesi etkilemeye devam ediyor ve Türk devi Galatasaray'ın dikkatini çekiyor. 26 yaşındaki İtalyan kaleciye yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübü teklif yaptı. Ancak Empoli'nin teklifini kabul etti. Vicario etkileyici formunu bu sezon da sürdürdü ve Toskana ekibinin parlak isimlerinden biri oldu. Galatasaray, yaşlanan Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli bir keleci arıyor ve gözünü yetenekli İtalyan Vicario'ya dikti. 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi kabul edip etmeyeceği veya en iyi İtalyan kulüplerinden birisinin onu almasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil" ifadesi kullanıldı.

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