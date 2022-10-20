Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimleri, 21 Ekim Cuma günü Riva'da düzenlenecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura ise A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.