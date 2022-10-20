Ziraat Türkiye Kupası bu haftaki maç sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 2022-2023 ZTK 4. tur eşleşmeleri için kura çekim tarihi de belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK fikstür 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimleri, 21 Ekim Cuma günü Riva'da düzenlenecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura ise A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.
ZTK FİKSTÜRÜ VE 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU
18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR
18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ
18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR
18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ