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    • Spor
    • 20.10.2022 15:58
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    • 20.10.2022 15:58
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    CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 maçı CANLI İZLE

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Yeni Malatyaspor, Ağrı 1970 ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

    YENİ MALATYASPOR AĞRISPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanıyor. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

    20 Ekim Perşembe
    13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    14.00 Menemen FK - Bulvarspor
    15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
    17.30 Giresunspor - Amasya FK

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