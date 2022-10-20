CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

YENİ MALATYASPOR AĞRISPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanıyor. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK