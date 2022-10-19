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    • Spor
    • 19.10.2022 19:58
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    • 19.10.2022 20:01
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u konuk ediyor! İşte ilk 11'ler... | Canlı izle

    Son dakika haberi! Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Sarı-kırmızılılar NEF Stadyumu'nda Kastamonuspor'u ağırlayacak. Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray - Kastamonuspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Kastamonuspor ilk 11’ler belli oldu | Canlı izle

    Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor.



    Cimbom, 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



    İŞTE İLK 11'LER
    Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

    Kastamonuspor:

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    TUR TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
    Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımın 4. tura yükselecek.



        ASLAN 19'UNCU ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
        Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da Fatih Terim yönetiminde elde etti.

        GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
        Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması saat 21.00'de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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        Galatasaray - Kastamonuspor ilk 11’ler belli oldu | Canlı izle
        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u konuk ediyor! İşte ilk 11'ler... | Canlı izle
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