Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u konuk ediyor! İşte ilk 11'ler... | Canlı izle

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor.
Cimbom, 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
TUR TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımın 4. tura yükselecek.