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    • Spor
    • 19.10.2022 13:55
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    • 19.10.2022 14:05
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    CANLI | Kırklarelispor-52 Orduspor maçı A Spor canlı izle

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı devam ediyor. Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda 52 Orduspor FK'yı konuk ediyor. Ramazan Doğanay, müsabakada düdük çalıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kırklarelispor - 52 Orduspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor'dan canlı yayınlanan maçı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz...

    CANLI | Kırklarelispor-52 Orduspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Kırklarelispor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - 52 Orduspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar.

    ASpor CANLI YAYIN

    Kırklarelispor - 52 Orduspor FK maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

    19 Ekim Çarşamba
    13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
    13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
    14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
    14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
    14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
    14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
    14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
    14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
    14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
    14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
    14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
    14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
    14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
    14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
    14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
    15.00 Boluspor - Fethiyespor
    17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
    19.00 Hatayspor - Düzcespor
    21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

    20 Ekim Perşembe
    13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    14.00 Menemen FK - Bulvarspor
    15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
    17.30 Giresunspor - Amasya FK

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    Haberler Spor CANLI | Kırklarelispor-52 Orduspor maçı A Spor canlı izle
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