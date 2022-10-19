Boluspor-Fethiyespor ZTK maçı canlı anlatım izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla sürüyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanan kupada, Boluspor sahasında Fethiyespor konuk ediyor. Maçın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

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BOLUSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor- Fethiyespor maçı 19 Ekim tarihinde saat 15:00'da A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BOLUSPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor- Fethiyespor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

19 Ekim Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor

14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor

14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor

14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor

14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor

14.00 Adanaspor - Orduspor 1967

14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor

14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK

15.00 Boluspor - Fethiyespor

17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

19.00 Hatayspor - Düzcespor

21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK