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    • Spor
    • 17.10.2022 22:58
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    • 17.10.2022 22:58
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    Son dakika: 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema

    Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema oldu.

    Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

    Dünyanın en iyi futbolcusunun her yıl seçildiği en prestijli organizasyon Ballon d'Or ödülü sahibini buldu.

    Paris'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda 2022'nin en iyi futbolcusu belli oldu. Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2022'de şoke oldu.

    Portekizli yıldız 20'nci sırada yer alarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema oldu.

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    Haberler Spor Son dakika: 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema
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