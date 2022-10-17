Dünyanın en iyi futbolcusunun her yıl seçildiği en prestijli organizasyon Ballon d'Or ödülü sahibini buldu.
Paris'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda 2022'nin en iyi futbolcusu belli oldu. Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2022'de şoke oldu.
Portekizli yıldız 20'nci sırada yer alarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema oldu.
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- Spor
- 17.10.2022 22:58
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- Son Güncelleme:
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- 17.10.2022 22:58
Son dakika: 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema
Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema oldu.
Dünyanın en iyi futbolcusunun her yıl seçildiği en prestijli organizasyon Ballon d'Or ödülü sahibini buldu.