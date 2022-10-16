Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.10.2022 23:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2022 23:45
    ABONE OL

    Valerien Ismael istifa mı edecek? Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Trabzonspor ile karşı karşıya gelerek 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma oynanırken "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulunan Beşiktaş taraftarı, maç sonu Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Peki, Valerien Ismael istifa mı edecek? Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Valerien Ismael istifa mı edecek?

    Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle öne geçerken 29. dakikada Larsen'in kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Trezeguet, 36. dakikada Masuaku'nun hatasını affetmedi ve bir kez daha konuk ekip öne geçti.

    Maçta son sözü ise 68. dakikada oyunda dahil olan Cenk Tosun, 70. dakikada söyledi ve skoru belirledi.

    "ISMAEL UYUMA, DEĞİŞİKLİK YAPSANA"

    Öte yandan Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti.

    Beşiktaşlı taraftarlar, takımlar 2-1 geride olduğu 66. dakikada "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" diye tezahüratlarda bulundu.

    Bunun üzerine Valerien Ismael, 68. dakikada Gedson ve Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.

        DELE ALLI ISLIKLANDI
        Cenk Tosun oyuna girerken kenara gelen Dele Alli, yedek kulübesine giderken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

        'VALERIEN İSTİFA' SESLERİ VE 'SERGEN YALÇIN' TEZAHÜRATLARI
        Karşılaşmanın son anlarında ise tribünler 'Valerien istifa' tezahüratları yaparken Sergen Yalçın lehine de bağırdı.

        Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Valérien Alexandre Ismaël (d. 28 Eylül 1975, Strazburg), Guadeloupe asıllı Fransız teknik direktör ve defans mevkiinde görev yapmış eski futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörüdür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Ismael istifa’ sesleri! Sergen Yalçın...
        Haberler Spor Valerien Ismael istifa mı edecek? Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, nereli?
            SON DAKİKA