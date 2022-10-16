Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş nefeslerin tutulacağı karşılaşmada Trabzonspor 'u konuk edecek. Valerien Ismael'in öğrencileriyle Abdullah Avcı'nın oyuncuları bu dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Giresunspor'u mağlup eden Beşiktaş oldukça moralli.

Siyah-Beyazlı taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketti, tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Avrupa Ligi'nde Monaco zaferiyle moral bulan Bordo-Mavili takımın oyuncuları ise deplasmana galibiyet için geliyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam oynanacak bu dev maçta olacak.