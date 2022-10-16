Beşiktaş ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Beşiktaş - Trabzonspor derbi CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş nefeslerin tutulacağı karşılaşmada Trabzonspor 'u konuk edecek. Valerien Ismael'in öğrencileriyle Abdullah Avcı'nın oyuncuları bu dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Giresunspor'u mağlup eden Beşiktaş oldukça moralli.
Siyah-Beyazlı taraftarlar günler öncesinden biletleri tüketti, tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Avrupa Ligi'nde Monaco zaferiyle moral bulan Bordo-Mavili takımın oyuncuları ise deplasmana galibiyet için geliyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam oynanacak bu dev maçta olacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ali Şansalan'ın yönetceği maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde!