Süper Lig'te dev derbiye sadece günler kaldı. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Trabzonspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?
Beşiktaş Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Giresunspor mücadelesinde sakatlanan Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Trabzonspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasının biletleri Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkacak.