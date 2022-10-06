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    • Spor
    • 06.10.2022 18:35
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    • 06.10.2022 18:35
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    Monaco - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE 📺 Avrupa Ligi TS - Monaco maçı canlı izle (EXXEN) bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Monaco ile Trabzonspor 22/23 UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Giorgi Kruashvili tarafından yönetilen Monaco-Trabzonspor maçı, II. Louis Stadyumu'nda oynanıyor. Monaco-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Monaco - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Avrupa Ligi TS - Monaco maçı canlı izle (EXXEN) bedava, kesintisiz, şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Monaco - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE 📺

    Monaco - Trabzonspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. Avrupa Ligi 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor Monaco ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın takibi haberimizde...

    MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

    II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

    MONACO - TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

        Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

        İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ;

        Monaco: Nübel, Venderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez
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        Haberler Spor Monaco - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE 📺 Avrupa Ligi TS - Monaco maçı canlı izle (EXXEN) bedava, kesintisiz, şifresiz!
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