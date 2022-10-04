Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri 2022! Galatasaray Kastamonuspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika... Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler arama motorlarında, 'Türkiye kupası 3.tur maçları ne zaman? Galatasaray kiminle eşleşti, rakibi kim oldu?' sorularına yanıt arıyor. Türkiye kupası 3.tur maçlarında Galatasaray Kastamonuspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri haberimizde!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3.TUR EŞLEŞMELERİ 2022!
👉Çorum FK - Esenler Erokspor
👉Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
👉Adana Demirspor - Adıyaman FK
👉Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
👉Kayserispor - Iğdır FK
👉Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
👉Boluspor - Fethiyespor
👉Samsunspor - Muş 1984
👉Galatasaray - Kastamonuspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
ZTK 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı tarih TFF tarafından belirlenecek. Şu anda TFF'den bu konu ile ilgili bir açıklama yok. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu ATV ve A Spor kanallarında ekrana gelecek.