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    • Spor
    • 04.10.2022 15:25
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    • 04.10.2022 15:39
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    Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri 2022! Galatasaray Kastamonuspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı Kırmızılı ekip 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. Peki Türkiye kupası 3.tur maçları ne zaman? GS - Kastamonuspor maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Kastamonuspor Türkiye kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye kupası 3 tur eşleşmeleri 2022 ve diğer merak edilenler!

    Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri 2022!

    Son dakika... Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler arama motorlarında, 'Türkiye kupası 3.tur maçları ne zaman? Galatasaray kiminle eşleşti, rakibi kim oldu?' sorularına yanıt arıyor. Türkiye kupası 3.tur maçlarında Galatasaray Kastamonuspor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri haberimizde!

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3.TUR EŞLEŞMELERİ 2022!

    👉Çorum FK - Esenler Erokspor
    👉Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
    👉Adana Demirspor - Adıyaman FK
    👉Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    👉Kayserispor - Iğdır FK
    👉Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    👉Boluspor - Fethiyespor
    👉Samsunspor - Muş 1984
    👉Galatasaray - Kastamonuspor

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    ZTK 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı tarih TFF tarafından belirlenecek. Şu anda TFF'den bu konu ile ilgili bir açıklama yok. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu ATV ve A Spor kanallarında ekrana gelecek.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri 2022! Galatasaray Kastamonuspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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