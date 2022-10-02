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    • Spor
    • 02.10.2022 15:15
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    • 02.10.2022 15:16
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    CANLI SKOR | Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor, maç öncesi 4 puanla 18. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Hafta içinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Hatayspor ise, Volkan Demirel ile yeni bir başlangıç yapmıştı. Sivasspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - Hatayspor

    Süper Lig'in 8. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Sivasspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    Sivasspor da Hatayspor da, evinde alacağı galibiyetle alt sıralardan kurtulmak istiyor.

    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta içinde yaptığı konuşmada, sezon sonunda Sivas kariyerini noktalayacağını duyurmuştu. Hatayspor ise Volkan Demirel'i takımın başına getirmişti.

    İLK 11'LER
    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Sabia, Keita, Gradel, Yatabare.

    Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ.

    SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    2 Ekim Pazar günü oynananan Sivasspor - Hatayspor müsabakası, saat 14.30'da başladı. Mücadele, beIN 4'ten naklen yayınlanıyor.

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