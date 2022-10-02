Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlar. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz...
BJK-FB MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 02 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'da oynanacak.
DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
BJK-FB derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.