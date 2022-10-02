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    • Spor
    • 02.10.2022 17:30
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    • 02.10.2022 17:30
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbi CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haftalardır beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı canlı izleme yollarını araştırıyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbi CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbi CANLI MAÇ İZLE 📺

    Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyorlar. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz...

    BJK-FB MAÇI SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 02 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'da oynanacak.

    DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

    BJK-FB derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bugün oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    BJK- FB MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

        Süper TOTO Süper Lig'de 4 galibiyeti, 2 beraberliği ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş'ın toplam puanı 14. Beşiktaş topladığı puanlarla 4. sırada yer alıyor.

        FENERBAHÇE PUAN DURUMU

        Ligde 4 galibiyeti ve birer mağlubiyet ile beraberliği bulunan Fenerbahçe topladığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbi CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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