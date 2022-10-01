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    • Spor
    • 01.10.2022 20:00
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    • 01.10.2022 20:02
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    Adana Demirspor- Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | GS- Adana Demirspor şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor'a bu akşam konuk olacak. Icardi ve Yusuf'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği zorlu deplasmanda tüm hesapları 3 puan üzerine yapan Cimbom'da Okan Buruk'un 11'i de netleşti. İşte Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı anlatım ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor- Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | GS- Adana Demirspor şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    GS-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN

    ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Adana Demirspor

    Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

    Galatasaray

    Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    37. RANDEVU

    Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.
    Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

    SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA LİDER

    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

        9 GOLÜN 4'Ü GOMİS'TEN

        Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.
        Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Adana ekibi karşısında sarı kart görmesi halinde 10. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

        HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

        Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
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        Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM
        Haberler Spor Adana Demirspor- Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | GS- Adana Demirspor şifresiz, bedava, kesintisiz CANLI YAYIN
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