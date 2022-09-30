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    • Spor
    • 30.09.2022 18:38
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    • 30.09.2022 18:38
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    Realtor Global, Hull City ile reklam işbirliğine imza attı

    Corendon Alanyaspor’a tribün, Antalyaspor’a da saha içi sponsor olan Realtor Global, şimdi de globalleşme ve markalaşma hamlesinin ilk adımı olarak İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City ile reklam iş birliğine imza attı.

    Realtor Global, Hull City ile reklam işbirliğine imza attı

    Championship ekibi Hull City'den yapılan açıklamada, ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün ikinci kez Türk menşeili bir marka ile çalışacağı kaydedildi.

    Hull City ve Realtor Global yönetimleri, maç sırasında billboard ve skorboard üzerinden reklam yayını yapma konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri, Realtor Global'in Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, "Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyoruz. Realtor Global'e takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

    "HULL CİTY İLE BİRLİKTE BÜYÜK İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"
    Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, iki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyduklarını söyledi.

    Övençoğlu, bu reklam işbirliği hızlı bir büyüme hedeflediklerini belirterek, "Yüzde yüz yerli ve milli bir sermaye ile kurduğumuz markamızın yolculuğunu, yaptığımız globalleşme hamlesiyle taçlandırdığımız için mutluyuz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı'nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere'deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, ayrıca çeşitli ülke ve spor dallarında yatırım ve sponsorluklarının devam edeceğini bildirdi.

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