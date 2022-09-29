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    • Spor
    • 29.09.2022 14:56
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    • 29.09.2022 14:56
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    Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçı A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda heyecan bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Kupanın ikinci turunda Diyarbekirspor evinde Kars 36 Spor'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Diyarbekirspor - Kars 36 Spor

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 2. tur müsabakaları devam ederken günün ilk karşılaşmasında Diyarbekirspor ile Kars 36 Spor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

    DİYARBEKİRSPOR - KARS 36 SPOR MAÇI 11'LERİ
    Diyarbekirspor:     Gökhan, Umut Can, İsa, Muhammed, Mustafa, Seymen, Muhammed, Cihan, Emrullah, İlker, Doğan
    Kars 36 Spor: Enes, Serkan, Serdar, Furkan, Buğra, Ümit, Yüksel, Oğuzhan, Miraç, Muhammed Burak, İbrahim

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    Haberler Spor Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçı A Spor canlı yayın izle
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