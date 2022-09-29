Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçı A Spor canlı yayın izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 2. tur müsabakaları devam ederken günün ilk karşılaşmasında Diyarbekirspor ile Kars 36 Spor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...
DİYARBEKİRSPOR - KARS 36 SPOR MAÇI 11'LERİ
Diyarbekirspor: Gökhan, Umut Can, İsa, Muhammed, Mustafa, Seymen, Muhammed, Cihan, Emrullah, İlker, Doğan
Kars 36 Spor: Enes, Serkan, Serdar, Furkan, Buğra, Ümit, Yüksel, Oğuzhan, Miraç, Muhammed Burak, İbrahim