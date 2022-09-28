Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nasıl ve nereden alınır?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı.