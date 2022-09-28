Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nasıl ve nereden alınır?

Süper Lig'de Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı için sayılı günler kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nereden alınır?
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü satışa sunuldu.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ BİTTİ Mİ, TÜKENDİ Mİ?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 60 saniyede tükendi.
1.Kategori 1.540 ₺
2.Kategori 1.400 ₺
3.Kategori 1.130 ₺
4.Kategori 995 ₺
5.Kategori 915 ₺