Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.09.2022 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 15:47
    ABONE OL

    CANLI | Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı A Spor canlı izle

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında tam gaz devam ediyor. Kupanın 2. turunda Kocaelispor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 15.00'te çaldı. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında, Kocaelispor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geliyor.

    Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

    KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Kocaelispor:     İsmet, Alpay, Hazarhan, Atila, Mesut Can, Yiğit, Anıl Emre, Yiğit Ali, Cem, Mertan Caner, Diogo Aleksis
    Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Davut, Samet, Polat, Hakan, Hamit, Hami, Burak, Sergen, Kemal, Ertuğrul

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD sizi kurtaramaz sözleri Yunan basınında
    Haberler Spor CANLI | Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı A Spor canlı izle
        SON DAKİKA