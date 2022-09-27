CANLI | Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı A Spor canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında, Kocaelispor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geliyor.

Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: İsmet, Alpay, Hazarhan, Atila, Mesut Can, Yiğit, Anıl Emre, Yiğit Ali, Cem, Mertan Caner, Diogo Aleksis

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Davut, Samet, Polat, Hakan, Hamit, Hami, Burak, Sergen, Kemal, Ertuğrul