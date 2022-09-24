Fırtına pes etmez! Trabzonspor 12 resmi maçın ikinci yarılarında rakiplerini avlıyor

Trabzonspor ayrıca gollerin 11'ini son 30 dakikalarda buldu. Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 7'si Süper Lig, 4'ü Avrupa ve 1'i Süper Kupa finali olmak üzere 12 resmi karşılaşmada kalesinde gördüğü 16 golde ise çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fırtına, ilk yarılarda 9, ikinci devrelerde 7 gol yedi. 7 golün 6'sı ise son 10 dakikalarda geldi.