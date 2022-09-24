Fırtına pes etmez! Trabzonspor 12 resmi maçın ikinci yarılarında rakiplerini avlıyor

Milli araya 3-2'lik Gaziantep galibiyetiyle giren Trabzonspor, maçların 2. yarısında attığı gollerle dikkat çekiyor. Fırtına'nın yediği ve attığı gollerle ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Maçların ilk 10 dakikasında ve ilk yarılarında çok gol yiyen Trabzon 2. yarının son 30 dakikalık bölümünde ise rakip fileleri boş geçmiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Karadeniz devi, fileleri 20 kez sarstı. Bu gollerin sadece 6'sı ilk devrelerde geldi.
Trabzonspor ayrıca gollerin 11'ini son 30 dakikalarda buldu. Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 7'si Süper Lig, 4'ü Avrupa ve 1'i Süper Kupa finali olmak üzere 12 resmi karşılaşmada kalesinde gördüğü 16 golde ise çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fırtına, ilk yarılarda 9, ikinci devrelerde 7 gol yedi. 7 golün 6'sı ise son 10 dakikalarda geldi.