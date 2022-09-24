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    Fırtına pes etmez! Trabzonspor 12 resmi maçın ikinci yarılarında rakiplerini avlıyor

    Sezon başından beri 12 maça çıkan son şampiyon Trabzonspor, fileleri 20 kez havalandırırken bu gollerin yarısından fazlası son 30 dakikada geldi... İşte haberin tüm detayları...

    Fırtına pes etmez!

    Milli araya 3-2'lik Gaziantep galibiyetiyle giren Trabzonspor, maçların 2. yarısında attığı gollerle dikkat çekiyor. Fırtına'nın yediği ve attığı gollerle ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.



    Maçların ilk 10 dakikasında ve ilk yarılarında çok gol yiyen Trabzon 2. yarının son 30 dakikalık bölümünde ise rakip fileleri boş geçmiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Karadeniz devi, fileleri 20 kez sarstı. Bu gollerin sadece 6'sı ilk devrelerde geldi.

    Trabzonspor ayrıca gollerin 11'ini son 30 dakikalarda buldu. Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 7'si Süper Lig, 4'ü Avrupa ve 1'i Süper Kupa finali olmak üzere 12 resmi karşılaşmada kalesinde gördüğü 16 golde ise çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Fırtına, ilk yarılarda 9, ikinci devrelerde 7 gol yedi. 7 golün 6'sı ise son 10 dakikalarda geldi.



        Bu arada Trabzonspor 12 resmi maçın sadece 5'inde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Yedek oyuncular oyuna girdikten sonra fazla katkı yapamadı. 12 maçın sadece dördünde sonradan oyuna giren isimler skor katkısı sağladı.

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