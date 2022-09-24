Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Valerien Ismael' yönetimden destek geldi: Önderliğinde şampiyon olacağız

    Ceyhun Kazancı, “Gelişen bir takımız. Maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz” dedi.

    Ismael önderliğinde şampiyon olacağız

    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, dün düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



    Kazancı "Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.



    Kazancı şu ifadeleri kullandı: "Rachid Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir problemi yok. Sahada olamadığı için çok rahatsız. Büyük olmasa da hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Umuyorum gelecek hafta takımla beraber çalışmalara başlar... Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar. Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz... Josef bizim kaptanımız, çok değer verdiğimiz bir oyuncu."



        JOSEF BİZİMLE KALMALI...
        "Yaşadıklarına tepki gösterip üzülmekte haklı. Ancak ben fikirlerinin değişeceğini ve bizimle kalacağını düşünüyorum. Onunla sürekli konuşuyoruz...Yabancı sınırını asla anlamlandıramıyorum. Düşünüyorum ve mantıklı gelmiyor. Yabancı serbest bırakıldığında da ne kadar iyi futbolcuların yetiştiğini biliyoruz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mangır medyasında masaya Kılıçdaroğlu dayatması
        Haberler Spor Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Valerien Ismael' yönetimden destek geldi: Önderliğinde şampiyon olacağız
            SON DAKİKA