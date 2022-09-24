Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Valerien Ismael' yönetimden destek geldi: Önderliğinde şampiyon olacağız





Kazancı şu ifadeleri kullandı: "Rachid Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir problemi yok. Sahada olamadığı için çok rahatsız. Büyük olmasa da hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Umuyorum gelecek hafta takımla beraber çalışmalara başlar... Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar. Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz... Josef bizim kaptanımız, çok değer verdiğimiz bir oyuncu."