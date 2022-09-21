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    • Spor
    • 21.09.2022 19:12
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    • 21.09.2022 19:12
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    Milli maç ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç TAKVİMİ 2022! Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri...

    Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler milli maçların ne zaman olacağını araştırıyor. Peki Milli maç ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli maç TAKVİMİ 2022 ve Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri...

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

    A Milli Futbol Takımı'mız 22 Eylül 2022 tarihinde Lüksemburg ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi maçını futbolseverler TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Sporseverler yoğun olarak Milli maç ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Milli maç TAKVİMİ 2022 ve Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri...

    MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Uluslar Ligi'nde I Grubu'nda Milli Takım 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te Lüksemburg ile maça çıkacak. Heyecanlı maç şifresiz olarak TRT1'de naklen canlı yayınlanacak.

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU

    KALECİLER

    Altay Bayındır (Fenerbahçe)

    Doğan Alemdar (Rennes)

    Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        DEFANS

        Onur Bulut (Kayserispor)

        Zeki Çelik (Roma)

        Çağlar Söyüncü (Leicester)

        Kaan Ayhan (Sassuolo)

        Merih Demiral (Atalanta)

        Ozan Kabak (Hoffenheim)

        Eren Elmalı (Trabzonspor)

        Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

        Rıdvan Yılmaz (Rangers)

        ORTA SAHA / FORVET

        Cengiz Ünder (Marsilya)

        Yunus Akgün (Galatasaray)

        Berkan Kutlu (Galatasaray)

        İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

        Orkun Kökçü (Feyenoord)

        İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

        Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

        Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

        Serdar Gürler (Başakşehir)

        Enes Ünal (Getafe)

        Halil Dervişoğlu (Burnley)

        Serdar Dursun (Fenerbahçe)
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        Haberler Spor Milli maç ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç TAKVİMİ 2022! Türkiye - Lüksemburg maçının 11'leri...
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