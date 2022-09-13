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    • Spor
    • 13.09.2022 20:13
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    • 13.09.2022 20:19
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    Son dakika: Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu olarak rekor kırdı

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

    Son dakika: Rıza Kayaalp dünya şampiyonu

    Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

    Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

    Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

    TÜRK GÜREŞ TARİHİNE GEÇTİ
    Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi olan Rıza'nın kariyerinde ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor.

    Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan milli güreşçi, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etmişti.

    GÖĞÜS KABARTAN BAŞARI
    Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde şampiyon oldu.

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