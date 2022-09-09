Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'tan Dinamo Kiev’in kalecisi Buschan’a: Şimdi de yere yatsana

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev galibiyeti sonrası sürpriz bir hareket yaptı. Portekizli teknik adam maç sonunda, karşılaşmanın adeta yarısını yerde geçiren Ukrayna ekibinin kalecisi Bushchan'a 'Hadi şimdi yerde yat' şeklinde bir hareket yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmadan sonra, "Dinamo Kiev maçlarında onlara karşı kazanıp turu atlayabileceğimizi düşünüyorduk ama o maçta olanları biliyorsunuz. Bugün cevap vermek istedik ve galibiyetle verdik. Biz de güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik ama bu grubun güçlü favorileri Rennes ve Dinamo Kiev" ifadelerini kullandı.
FENER'DEN ANLAMLI KOREOGRAFİ
F.BAHÇE tribünleri Dinamo Kiev maçında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü pankart olarak açtı.
LUCE'DEN SAÇMA PROTESTO!
MIRCEA Lucescu yenilgiyi hazmedemedi. Rumen hoca, "Fenerbahçe çok faul yaptı. Oyuncularımız sakatlandı" dedi ve basın toplantısını terketti.
Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmadan sonra, "Dinamo Kiev maçlarında onlara karşı kazanıp turu atlayabileceğimizi düşünüyorduk ama o maçta olanları biliyorsunuz. Bugün cevap vermek istedik ve galibiyetle verdik. Biz de güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik ama bu grubun güçlü favorileri Rennes ve Dinamo Kiev" ifadelerini kullandı.
FENER'DEN ANLAMLI KOREOGRAFİ
F.BAHÇE tribünleri Dinamo Kiev maçında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü pankart olarak açtı.
LUCE'DEN SAÇMA PROTESTO!
MIRCEA Lucescu yenilgiyi hazmedemedi. Rumen hoca, "Fenerbahçe çok faul yaptı. Oyuncularımız sakatlandı" dedi ve basın toplantısını terketti.