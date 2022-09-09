Fener, Kiev'e hesabı kesti! 90+2'de Batshuayi sahnede

Fener rövanşı aldı... Sarı-Lacivetliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elendiği Dinamo Kiev'i Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 2-1 yenmeyi başardı. Kanarya böylece grubunda liderliğe yükseldi. 25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Diego Rossi'nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert ve etkili ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.



GUSTAVO HENRİQUE ÇOK İYİ VURDU

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski'nin yerden köşeye sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına üstün gitti.



RENNES DEPLASMANDA KAZANDI

63. dakikada Dinamo Kiev skoru eşitledi. Hızlı gelişen atakta Viktor Tsygankov skoru 1-1 yaptı. 73. dakikada Altay müthiş bir kurtarışa imza attı. 89. dakikada Valencia'nın etkili kafa vuruşu auta gitti. 90+2'de sahneye Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi çıktı. Belçikalı yıldız attığı golle 3 puanı getirdi: 2-1. Gruptaki diğer maçta ise Rennes deplasmanda Larnaca'yı 2-1 yendi.





MİCHY BATSHUAYİ İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçının 69. dakikasında oyuna dahil oldu. Belçikalı forvet, oyuna girdikten sonra istekli ve arzulu futboluyla taraftarlardan büyük alkış topladı. Batshuayi son dakikalarda attığı galibiyet golüyle de taraftarı coşturdu. Öte yandan Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Rossi ise oyundan ıslıklarla dışarı çıktı.



GUSTAVO'DAN AVRUPA'DA İLK!

AVRUPA kupalarındaki ilk golünü atan Gustavo Henrique, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçının ilk yarısında en fazla şut çeken (4) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (7) isimdi... Brezilyalı futbolcu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi oynadığımız maçta galibiyet golü son dakikalarda geldi. Puan kaybetseydik çok üzülürdüm" ifadelerini kullandı.







