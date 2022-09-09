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    Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond: Beckham bana keyif almamı söyledi

    Beşiktaş, transferin son gününde Nathan Redmond ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Redmond, “Beckham ile havalanında denk geldik. Bana tavsiyeleri oldu. Yeni sayfadan keyif almamı söyledi” diye konuştu.

    Beckham bana keyif almamı söyledi

    BEŞİKTAŞ, transferin son gününde önemli transferlere imza attı. Kara Kartal, daha önce anlaşıp İstanbul'a getirttiği son olarak Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'ı transfer etti.

    Başarılı sağ açık için açıklama resmi internet sitesinden yapıldı.



    Redmond ise "Daha önce stadyum ve taraftarın ne kadar harika olduğunu duymuştum. Dele Alli ile görüştük. Bana buradaki atmosferden ve ilgiden bahsetti. Beckham ile havaalanında denk geldik. Kariyerinin bazı en iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığı Milan, Madrid takımlarda yaşadığını söyledi. Bana bazı tavsiyeleri oldu. Bu yeni sayfadan keyif almamı söyledi" dedi.




    28 yaşında ve 1.70 boyunda olan İngiliz sol açık Nathan Redmond, daha önce 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymişti. Redmond'un piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor.
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