Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond: Beckham bana keyif almamı söyledi





Redmond ise "Daha önce stadyum ve taraftarın ne kadar harika olduğunu duymuştum. Dele Alli ile görüştük. Bana buradaki atmosferden ve ilgiden bahsetti. Beckham ile havaalanında denk geldik. Kariyerinin bazı en iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığı Milan, Madrid takımlarda yaşadığını söyledi. Bana bazı tavsiyeleri oldu. Bu yeni sayfadan keyif almamı söyledi" dedi.