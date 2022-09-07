Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler! Maç şifreli mi, şifresiz mi?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Dinamo Kiev maçı şifreli mi, şifresiz mi? Canlı nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Sarı Lacivertli takım Avrupa Ligi gruplarında ilk maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. turunda elendiği Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Heyecanlı maça az bir süre kala taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte FB Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı yarın (8 Eylül Perşembe) saat 19.45'te başlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.