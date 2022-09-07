Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler! Maç şifreli mi, şifresiz mi?

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.